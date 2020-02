Prati, prima bucano parete poi tentano di rubare auto: bloccati dai carabinieri - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

In zona Prati hanno bucato la parete di un locale commerciale confinante con un negozio di telefonia. Poi, poco dopo, hanno tentato di rubare un’auto: due romeni di 24 e 29, il primo incensurato e il secondo con precedenti, sono stati bloccati dai carabinieri. Convalidato l’arresto per tentato furto aggravato continuato in concorso, sono stati condannati a un anno e quattro mesi più una multa di 600 euro. La pena è stata successivamente commutata in obbligo di firma.

Alle 1,30 di venerdì 31 gennaio – in via Candia – sono arrivate telefonate al 112: all’interno di un condominio c’erano rumori sospetti. I militari sono giunti sul posto e hanno notato sgattaiolare via due ragazzi. Quest’ultimi, sono stati pizzicati poco dopo in via Monte Santo, mentre cercavano di razziare una vettura.

Il personale dell’Arma ha rivenuto una quantità di attrezzi da scasso eccessiva per il furto del veicolo. Così, hanno ispezionato l’edificio. E lì hanno notato il buco alla parete.