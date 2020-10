Prati, manifestazione davanti alla sede dell'ambasciata nigeriana: "C'era assembramento" (FOTO) - Terzo Binario News

“Che succede in via Cassiodoro?”. Questa la domanda che diversi cittadini si sono posti nella tarda mattinata di lunedì 19 ottobre.

In zona Prati, secondo quanto riferito a Terzo Binario dalla Questura, era in corso una manifestazione, che poi è defluita regolarmente e non ci sono stati disordini.

Così un residente, Riccardo Oliveri: “La manifestazione ha avuto inizio intorno a mezzogiorno con alcune decine di persone. A seguire, tra le 12,30 e le 13,30 i manifestanti sono aumentati di numero fino a contare qualche centinaio di persone. E’ stato impossibile garantire il rispetto del distanziamento interpersonale. Sebbene la maggioranza dei manifestanti indossasse le mascherine, alcuni non la portavano oppure ce l’avevano abbassata. La protesta e’ stata vivace ma pacifica”.

Foto Facebook Riccardo Oliveri