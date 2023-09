Pranzo a sorpresa nella mensa scolastica del Cena di Cerveteri • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti fa visita ai bambini del Cena e con l’ occasione controlla personalmente la qualità del servizio

“Pranzo a sorpresa con le bambine e i bambini del Giovanni Cena per augurare a tutti un buon anno scolastico e provare il servizio mensa insieme a loro. È stato un momento davvero bello, ho condiviso con gioia insieme ai nostri concittadini più piccoli, il pasto servito dalla mensa scolastica

È stato soprattutto un’importante occasione per verificare la qualità degli alimenti serviti agli alunni. La nostra Amministrazione comunale mantiene infatti, sempre alta l’attenzione sulla mensa scolastica, sulla cui massima qualità non si può transigere.

Visite come quella di stamattina, unitamente alla preziosa attività di monitoraggio e controllo svolta dalla Commissione Mensa composta dai genitori e dall’assessorato alla pubblica istruzione Federica Battafarano che ringrazio per il loro operato, consentono al Comune di instaurare un dialogo sempre più efficace con la Cooperativa che eroga il servizio e garantire ogni giorno ai nostri bambini e ragazzi tutta la qualità che meritano in uno dei tanti momenti importanti della loro giornata.

Un enorme abbraccio a tutti i bambini e le bambine che mi hanno accolto con grande affetto”.

A dichiararlo sul proprio profilo Facebook è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.