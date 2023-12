Povera Chumbala, l'hanno massacrata: adesso si merita qualcuno che le faccia dimenticare tale cattiveria • Terzo Binario News

Chumbala amore bello….ti hanno probabilmente dato un calcio così forte che ti ha spaccato il muso, spezzato la mandibola …nessuno ti ha soccorso hai dovuto arrangiarti e lottare x la sopravvivenza. Ma non bastava…essendo intera sei pure rimasta incinta. Hai dato alla luce dei bellissimi cuccioli di cui ti sei curata in modo perfetto. Poi sei stata accalappiata e sei finita in canile. Loro andranno a casa prestissimo. Tu finirai la tua vita in un triste box.

Chi può adottare un cane conciato così ??

Seppur abbia avuto la fortuna nella sfortuna di capitare in un canile dove tenteranno di aiutarla non è quello l’ambiente di cui avrebbe bisogno questa povera cagnolina. Anche solo per la difficoltà e la lentezza a mangiare . E seppur la sua vita sia stata stata un disastro lei fa feste a tutti. È dolcissima e socievole.

Chumbala è ancora giovane (4 anni circa) ed è una taglia abbastanza contenuta (15/16 kg). Verrà sterilizzata appena partono i cuccioli.

Si meriterebbe un miracolo la vita per ora le ha regalato solo dolore.

Si trova in provincia di Salerno ma può essere portata ovunque vi sia amore x lei.

Per informazioni Barbara 3483664788

