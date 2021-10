Potere al Popolo Civitavecchia solidale con i lavoratori Minosse - Terzo Binario News

“Nel manifestare tutto il nostro sostegno ai lavoratori di Minosse in agitazione contro il pesante ridimensionamento salariale causato dal nuovo contratto con Enel, esprimiamo forte preoccupazione per come si stanno gestendo, anche qui sul territorio, i piani di ripresa studiati dal governo.

Ci sembra infatti che la linea adottata dal governo italiano per risolvere la profonda crisi occupazionale che attanaglia da tempo il nostro Paese e per la gestione dei fondi destinati al PNRR sia, ancora una volta, tutta appiattita sulle richieste di Confindustria e delle grandi imprese.

Inutile dire che tali input apicali si ripercuotono poi negativamente anche sul nostro territorio. Così, mentre da una parte, per pagare una finta transizione ecologica a trazione fossile si aumenta pesantemente la pressione sulle bollette di luce e gas, dall’altra si ridimensionano al ribasso i salari di lavoratori e lavoratrici. È in questa situazione che stanno proliferando contratti che, come nel caso di Minosse, sono concepiti per tutelare esclusivamente i bilanci delle grandi aziende. Non ci siamo. Non è così che si risponde alle legittime richieste dei lavoratori, non è coccolando continuamente imprese miliardarie che si esce dalla crisi.

Per questi motivi ci sentiamo vicini ai lavoratori di Minosse e comunichiamo fin da subito il nostro sostegno ad ogni iniziativa di lotta che vorranno mettere in campo insieme ai loro rappresentanti sindacali di Filt-Cgil e Usb per ottenere risposte concrete a difesa del loro stipendio e del loro futuro”.

Potere al Popolo Civitavecchia