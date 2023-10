Potenziata l'attività di tutela del territorio: siglata la convenzione tra Nogra e Comune di Bracciano • Terzo Binario News

L’accordo consente ai volontari dell’associazione di operare in sinergia con la Polizia Municipale nelle azioni di salvaguardia di ambiente, animali e decoro

Il Comune di Bracciano ed il distaccamento del NO.G.R.A. (Nucleo operativo guardia rurale ausiliaria) di Bracciano hanno siglato in data 03/10/2023 una convenzione che potenzia l’azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente, del decoro urbano e degli animali su tutto il territorio di Bracciano. Le guardie zoofile, dirette dal Coordinatore del distaccamento Biagio Franco Brognieri, diventano così a tutti gli effetti il corpo ausiliario della Municipale dirette dal comandante Claudio Pierangelini.

Il progetto è stato promosso dalla consigliera comunale Gessica Giorgi. “Siamo felici di approdare oggi alla sigla della convenzione – commenta la consigliera – perché con questo accordo andremo a potenziare la capacità di intervento del Comune in tutti gli aspetti della tutela e salvaguardia del territorio. La convenzione non avrà come obiettivo esclusivo quello di controllare il rispetto delle norme sull’ambiente, ma anche la tutela del decoro urbano e dei regolamenti sulla cura degli animali. Si tratta quindi di un accordo che copre a 360 gradi il territorio comunale”. “I cittadini hanno, giustamente, aspettative molto alto in termini di applicazione e rispetto dei regolamenti e delle leggi su ambiente, animali e territorio – aggiunge Gessica Giorgi- il Comune, con le sue sole forze, non può garantire una copertura capillare di tutte le necessità. In questo senso la convenzione appena siglata diventa uno strumento decisivo”.

E’ quello che, stando agli stretti termini burocratici, “la legge regionale traduce come sicurezza integrata – specifica Biagio Franco Brognieri, coordinatore delle Guardie Zoofile – il supporto dei cittadini volontari va a colmare le lacune lasciate dagli operatori comunali e delle forze dell’ordine”. Un tema, questo del supporto totalmente volontario, “che il N.O.G.R.A. sente come una missione”.

“L’organico del nucleo Braccianese è composto da guardie giurate che non percepiscono neppure un euro per la propria azione, che sottrae anche diverse ore al tempo libero che potrebbe essere dedicato invece alla famiglia. Ma svolgono questo compito con estremo entusiasmo e grande dedizione alla causa. Siamo orgogliosi di dare vita a questa convenzione, che vediamo anche come l’opportunità per educare e formare la cittadinanza al rispetto e alla tutela di ambiente e territorio”.

Nel dettaglio, i volontari del N.O.G.R.A. affiancheranno il personale della Municipale in:

– attività di osservazione e segnalazione in materia di decoro urbano e ambientale;

– attività di informazione e assistenza rivolte ai cittadini, e anche promozione della legalità;

– attività di contrasto all’abbandono degli animali, ausilio nella cattura di cani vaganti;

– attività di accertamento e sanzionamento di illeciti amministrativi previsti dal Regolamento comunale per la tutela degli animali e delle altre norme comunali in materia zoofila

– sorveglianza zoofila in occasioni di manifestazioni ed eventi a rilevanza pubblica.