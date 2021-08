Potature in via Cialdi a Civitavecchia, limitazioni ai parcheggi - Terzo Binario News

Limitazioni ai parcheggi su via Alessandro Cialdi per il 19 e 20 agosto. È stato infatti programmato per giovedì e venerdì prossimi l’intervento di potatura delle alberature presenti sulla strada del centro, che fa seguito alle analoghe operazioni già avvenute su via Giordano Bruno.

Per questo, dalle ore 7 del giorno 19 agosto fino alle ore 17 del giorno 20 agosto sul lato Grosseto del tratto compreso tra via Principe Umberto e via Regina Elena e su entrambi i lati del tratto compreso tra via Regina Elena e via Battisti, sarà istituita la sosta vietata con rimozione dei veicoli parcheggiati.

Da parte dell’Amministrazione comunale si chiede collaborazione al fine di consentire la corretta esecuzione delle opere e si raccomanda la massima attenzione, onde scongiurare sanzioni. Prestare quindi attenzione alla segnaletica in loco.