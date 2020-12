Poste: nuovi sportelli Atm per uffici postali di Pomezia e Torvaianica - Terzo Binario News

Uno nuovo sportello automatico di ultima generazione è stato installato negli uffici postali di Pomezia Centro e Torvaianica. Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, il nuovo ATM presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di

effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti,

ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente postale e ricaricare la carta prepagata Postepay. Gli ATM Postamat sono inoltre disponibili per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart. I pensionati che hanno richiesto l’accredito della pensione sul Libretto Postale o sul conto Bancoposta possono prelevare presso gli ATM Postamat della provincia fino a un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese. Questa modalità di ritiro permette inoltre di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento annuo fino a 700 euro in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli Atm Postamat.

Oltre che dai possessori di carta Postepay, lo sportello automatico può essere utilizzato dai

correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito aderenti ai più diffusi circuiti internazionali.