Poste, due francobolli dedicati al Festival Umbria Jazz • Terzo Binario News

Poste Italiane comunica che oggi 7 luglio 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”, dedicati all’Umbria Jazz, nel 50° anniversario del Festival estivo e per la 30° edizione del Festival invernale, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamiladodici esemplari per ciascun francobollo.

Fogli da ventottoesemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di David Tremlett.

Le vignette riproducono oguna i manifesti del 50° anniversario di Umbria Jazz e della 30° edizione di Umbria Jazz Winter realizzati da David Tremlett intitolati rispettivamente “JAZZ Cascade” e “Umbria Jazz#1” che rappresentano un’interpretazione artistica stilizzata di una cascata d’acqua. In entrambi sono riprodotti i loghi di Umbria Jazz e di Umbria Jazz Winter.

Completano i francobolli le legende “50° ANNIVERSARIO”, “30° EDIZIONE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Perugia Centro.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente i due frrancobolli singoli, le due quartine di francobolli, due cartoline annullate ed affrancate, due buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo unico, al prezzo di 25€.