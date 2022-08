Poste di Civitavecchia aperte in agosto: ecco gli orari • Terzo Binario News

Anche quest’anno durante il mese di agosto, Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi sul territorio in tutti i quattro uffici postali della città di Civitavecchia che saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) per l’intero mese.

In particolare, i tre uffici “mono turno” di Civitavecchia 1 (Largo Monsignore Giacomo D’Ardia), Civitavecchia 2 (Via Achille Montanucci), Civitavecchia 3 (via Alcide de Gasperi) continueranno per l’intero mese a essere aperti con i consueti seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).

Inoltre, per i cittadini che intendessero recarsi presso gli sportelli durante la seconda parte della giornata, Poste Italiane ha previsto l’apertura pomeridiana dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 dell’ufficio postale di Civitavecchia Centro (via Giordano Bruno) che osserverà orario “estivo” fino alle 13.35 solamente nel periodo 16-26 agosto. A partire da lunedì 29 agosto la sede sarà di nuovo disponibile con orario continuato.