Poste azienda al femminile, al Centro Recapito Fiumicino il 62% delle risorse è donna • Terzo Binario News

Poste Italiane si conferma un’azienda in ‘rosa’ anche a Roma e provincia. Con i suoi 393 uffici postali, 51 Centri di Distribuzione e un totale di circa 8.500 dipendenti, di cui circa 4.900 donne, il dato femminile tocca quasi il 60% con un picco del 67% se si considerano esclusivamente gli uffici postali.

Poste Italiane, fin dalla sua nascita ha dato spazio all’occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell’era di Internet le donne rivestono un ruolo strategico. La presenza femminile a Roma e provincia ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere.

Come ad esempio nel Centro di Recapito di Poste Italiane di Fiumicino, in cui prevalgono le quote rosa che il 62% delle risorse, e la cui direttrice è Annalisa Sadda. “Sono entrata in azienda nel 2002 come portalettere nel Centro di recapito di Bracciamo, dove ho iniziato il mio percorso di crescita professionale. Dopo Bracciano sono stata avvinata a casa, nel centro di recapito di Santa Marinella, poiché ero una madre lavoratrice con un bimbo piccolo e l’azienda mi ha supportata concedendomi un avvicinamento alla famiglia. Dopo aver appreso le competenze di gestione sono riuscita a diventare caposquadra al centro di recapito di Civitavecchia che comprendeva anche i centri di Santa Marinella, Santa Severa, Tolfa e Allumiere, che ho svolto per circa otto anni, passando poi al ruolo di Specialista Monitoraggio e Qualità a Tarquinia. Lavorare con altre donne crea un clima di intesa. A Fiumicino sono arrivata nel 2020 in piena pandemia con tutte le difficoltà del periodo ma con senso di responsabilità e costanza siamo riuscite a gestire anche quel periodo così difficile. In strada c’eravamo solo noi e le forze dell’ordine. Poste è un’azienda molto attenta allo sviluppo delle nostre competenze dandoci la possibilità al tempo stesso di sviluppare e accrescerle e di migliorare professionalmente, io sono un esempio. Inoltre, lavorare in un’azienda come Poste ci permette di conciliare perfettamente sia la vita personale che quella professionale.”

Anche nel 2023 e per il quarto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane, attraverso parametri quali la selezione, la gestione, lo sviluppo, la comunicazione interna, la formazione, il welfare aziendale, oltre alle politiche di diversity & inclusion.

Nel 2022 l’Azienda ha ricevuto inoltre la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini oltre a prestigiosi riconoscimenti internazionali come la leadership globale nell’uguaglianza di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, l’ingresso nella classifica globale Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap e l’attestazione secondo lo standard ISO 30415:2021 Human resource management – Diversity & Inclusion.