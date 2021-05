L’Assessorato all’Ambiente di Fiumicino informa che, esclusivamente per la giornata di lunedì 3 maggio, per non arrecare disturbo al plesso scolastico di Testa di Lepre, il punto di raccolta della giornata ecologica itinerante è stato spostato da Largo Formichi al piazzale antistante il centro sportivo di via Emilio Pasquini.

Così il Comune in una nota.