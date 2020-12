Postamat fuori uso a Ladispoli, cittadini infuriati - Terzo Binario News

“Complimenti alle Posteitaliаnе: A Ladispoli i postamat KO.

Quello delle poste in via Regina Margherita non funziona dal 24 dicembre e poi ha smesso di funzionare quello in via Sironi.

Non c’è che dire, nessun estratto conto, saldo e disponibilità, fare ricariche o ricaricare una postapay per le mancette di natale ai nipotini ma soprattutto per chi ha bisogno di pagare in contanti. Cittadini furiosi.

E lunedì alle 7.30, quando chi ha il Postamat e potrà ritirare la pensione presso l’atm delle poste senza commissioni e senza aspettare il giorno definito dall’iniziale del proprio cognome sarà a rischio lo stabile.

Perché le poste non ti “regalano” nulla (almeno le banche un’agenda o un calendario te lo regalano)….anzi fanno ricche le altre banche che daranno in soldi ai pensionati al costo di 2,50€…

Grazie Posteitaliаnе !!!”