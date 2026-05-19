Post-carbone, Battilocchio: "Il ministro Pichetto conferma massima disponibilità, ora le scelte" • Terzo Binario News

“Ringrazio davvero Unindustria per aver promosso questo momento importante di confronto a Civitavecchia.

Le parole del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto sono state chiare: con progetti concreti e compatibili , siamo totalmente disponibili e pronti domattina a discutere della loro realizzazione e dell’individuazione delle aree.

Un’apertura netta che impone ora responsabilità e scelte.

Grazie a emendamenti a mia prima firma, divenuti legge dello Stato, è stato istituito a fine 2022 un Comitato interministeriale, e’ stato promosso un bando per manifestazioni di interesse, sono stati perciò presentati 52 progetti che Invitalia sta valutando, e’ stata istituita, con la Manovra 2024, la figura del Commissario governativo ad hoc (individuato poi nella persona del Vice Presidente Roberta Angelilli) per accelerare le procedure e arrivare a un accordo di programma: un lavoro articolato e complesso, con idee progettuali presentate, nella cornice della transizione, da realtà imprenditoriali e gruppi di caratura internazionale. Un percorso politico e istituzionale che, come confermato dal Ministro e dalle

realtà imprenditoriali, viene visto con attenzione e interesse in ambito nazionale, con richiesta di replicare l’impostazione e l’iter seguito a Civitavecchia (e Brindisi), con le norme a prima firma mia e del collega D’Attis.

La sfida è davvero importante e sono certo che, anche sulla base dei tanti input emersi nel convegno Unindustria, tutti comprendano la necessità di proseguire e accelerare sulla strada tracciata” ha dichiarato Alessandro Battilocchio (Forza Italia), Deputato del territorio e primo firmatario, assieme a Mauro D’Attis, delle norme sulla transizione energetica a Civitavecchia e Brindisi, a commento del Convegno “Civitavecchia modello di transizione energetica nazionale” promosso ieri da Unindustria presso l’Autorita’ Portuale di Civitavecchia.