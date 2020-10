Possibile calo di pressione idrica a Civitavecchia: ecco dove - Terzo Binario News

Si informa che l’ACEA ATO2 S.p.a., Gestore del Servizio Idrico di Civitavecchia, in data odierna, ha reso noto che a causa della riduzione della portata disponibile al Serbatoio Poggio Capriolo, si potranno verificare abbassamenti di pressione in rete nelle seguenti vie:

Zona San Liborio;

Zona Campo dell’Oro;

Zona Boccelle;

Via Don Mandolini – Zona San Gordiano;

Via del Casaletto Rosso alta;

Via Terme di Traiano alta fino all’intersezione con Via dell’Immacolata;

Zona Cisterna Faro fino all’intersezione con Strada Mediana;