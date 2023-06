Possiamo già vedere quale squadra vincerà la Serie A? • Terzo Binario News

Introduzione

Il campionato Serie A ha già un suo vincitore, si tratta del Napoli. Quest’anno gli azzurri del Presidente Aurelio De Laurentis hanno fatto l’impresa e consegnato alla squadra il loro terzo Scudetto, il primo dopo quello di Maradona.

Cerchiamo di comprendere il perché di questa vittoria da parte del Napoli.

Le tappe dell’impresa

Il Napoli ha vinto matematicamente lo scudetto di Serie A con 5 giornate rimaste da disputare. Spalletti, allo stesso tempo, ha quindi eguagliato Allegri (Juventus 2018-19), Mancini (Inter 2006-07), Bernardini (Fiorentina 1955-56) e Sperone (Torino 1947-48), poiché questi allenatori avevano centrato il titolo con lo stesso margine di giornate in anticipo da giocare in campionato.

Il lavoro di Spalletti

Con Spalletti in panchina, il Napoli è stato completamente rinnovato. Questo allenatore è un uomo che non ha mai fatto niente per risultare simpatico, sul quale albergano pregiudizi dopo l’esperienza chiusa alla AS Roma. Parte facendo bene, poi si tranquillizza, fa bel calcio, ma non ottiene sempre risultati. Spalletti è l’eroe che riporta lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, impresa che assomiglia alle gesta di Ranieri col Leicester. Adesso anche Spalletti è tra gli allenatori italiani più forti: se devono parlare i risultati raggiunti, è il miglior tecnico della storia del Napoli senza ombra di dubbio, anche in zona Champions . Ha costruito un gioco che permette di esaltare le caratteristiche dei suoi giocatori, il tutto solo in un’estate. Dopo tutti gli addii delle bandiere napoletane, nessuno si aspettava un risultato del genere. E così ha costruito quello che per lunghi tratti della stagione è stato il Napoli più forte di sempre. Un anno fa gli ultrà lo contestavano, adesso tutti urlano il suo nome a Napoli.

Gli affari di Giuntoli

Il Napoli ha vinto nell’anno delle cessioni illustri di Insigne, Mertens e Koulibaly; degli acquisti degli illustri sconosciuti Kvaratskhelia e Kim che sembravano certificare una rinuncia all’obiettivo Scudetto e invece l’hanno fatta a tutti gli osservatori calcistici nostrani. Perché Kvaratskhelia e Kim erano sotto gli occhi di tutti, serviva soltanto un Giuntoli che notasse il loro talento sopra le righe. Otto anni fa Giuntoli è approdato a Napoli, da allora ha costruito una squadra competitiva e nel segno della sostenibilità a bilancio. Sarà lui il primo fuoriclasse da trattenere a tutti i costi, a fine stagione, nonostante la Juventus sia in contatto con lui per ricostruire la propria squadra.

Oshimen: il bomber che serviva

Il giocatore che ha bucato più volte i portieri avversari è stato Victor Osimhen, giocatore che più di tutti ha lasciato il segno sul terzo scudetto del Napoli. L’attaccante nigeriano, che attualmente ha marcato 22 gol , è diventato il quarto giocatore dell’era De Laurentiis a segnare almeno 20 gol in un solo campionato dopo Cavani, Higuain e Mertens. Grazie al gol scudetto messo a segno all’Udinese alla Dacia Arena per l’1 a 1 finale, Osimhen ha superato Samuel Eto’o (21 reti nel 2010-11) al comando della classifica dei migliori marcatori africani in una singola stagione di Serie A. Se dovesse arrivare primo nella classifica cannonieri, il nigeriano diventerebbe il quarto giocatore nel XXI secolo a vincere lo scudetto da primo nei marcatori dopo nomi come Trezeguet (Juventus 2002), Shevchenko (Milan 2004) e Ibrahimovic (Inter 2009).

Il compagno perfetto

In questa annata magica Osimhen ha avuto un partner inaspettato: Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, ha ben 6 dei suoi 10 assist complessivi all’attivo, in campionato proprio al compagno di squadra bomber. Kvara, arrivato in Italia da perfetto sconosciuto, adesso risulta sul tabellino con 12 gol e 10 assist in campionato: è il primo giocatore ad andare in doppia cifra sia nelle reti che nei passaggi vincenti alla prima stagione in uno dei Top 5 campionati europei. Il record esisteva dai tempi di Diego con il Werder Brema (13 gol e 13 assist nel 2006-07).

Aurelio e Armando

De Laurentis ha reso possibile un’impresa che si cercava da 33 anni. Ha portato il Napoli sul tetto d’Italia costruendo un meccanismo perfetto. Ingaggiando gente esperta come Giuntoli, con il fiuto per gli affari e la scoperta di nuovi talenti, e Spalletti, abituato alla pressione e bravo nel gestire lo spogliatoio, questi tre volti hanno riportato il Tricolore sotto il Vesuvio. I tifosi napoletani hanno già colorato di azzurro Napoli e l’Italia intera con i loro festeggiamenti.

Tutto questo è stato possibile anche grazie a Diego Armando Maradona? Ormai passato a miglior vita, nelle competizioni successive al suo decesso, Argentina e Napoli hanno conquistato rispettivamente Coppa del Mondo e Serie A. Che abbiano trovato lo stimolo grazie alla scomparsa del proprio idolo o che sia stato merito suo una cosa è certa: questi trofei sono dedicati alla sua memoria e alla sua gente.