Positivo uno studente della 3U de I Terzi a Cerveteri - Terzo Binario News

Il preside Agresti: “Classe chiusa e cambio di orario”

“A seguito di conferma di un caso di positività di uno studente nella classe 3U Scuola secondaria I grado de I Terzi, ho disposto che da domani lunedì 5 ottobre 2020 le lezioni nella classe siano sospese e gli studenti non si rechino a Scuola.

Si pregano i signori genitori di seguire le seguenti banali regole:

– Non portare i ragazzi in ospedale (saranno contattati direttamente dalla ASL, cui abbiamo inviato i recapiti di tutti i componenti la classe – ecco uno dei motivi per cui occorre segnalare immediatamente alla Scuola eventuali variazioni dei propri recapiti);

– Non chiamare la ASL (la ASL è stata già avvisata, ma loro stessi stavano prendendo il fascicolo per lavorarvi, li abbiamo anticipati di qualche minuto);

– Non recarsi a Scuola (non possiamo sapere se il virus si sia diffuso fra i contatti e questi abbiano infettato i familiari, per cui, non essendo necessario essere fisicamente presenti, vanno evitati i contatti con la Scuola, comunque sempre raggiungibile in via elettronica);

I docenti che hanno rispettato le misure di sicurezza e che ricordano di non essersi avvicinati al ragazzo in questione possono tranquillamente venire a Scuola per lavorare, gli altri devono mettersi in quarantena fiduciaria.

Gli orari delle lezioni subiranno conseguentemente variazioni rispetto a quello fissato.

Si chiede a tutti di mantenere la massima calma: stiamo operando secondo i protocolli di sicurezza che se rispettati permettono di limitare il contagio”.

il dirigente scolastico Riccardo Agresti