Positivo incontro in Asl a Civitavecchia, per Cerveteri presente l’Assessore Badini: verso l’Ospedale di prossimità • Terzo Binario News

Si è tenuto ieri a Civitavecchia, su volontà della Direttrice della Asl Roma 4 Dottoressa Matranga, un incontro aperto a tutti gli Assessori alle Politiche Sociali del Litorale, per parlare delle prossime attività che l’Azienda Sanitaria Locale intende apportare al territorio.

Presente, in rappresentanza del Comune di Cerveteri, l’Assessore Francesca Badini.

Tra gli argomenti trattati, la possibilità della stipula di un protocollo per i pazienti in degenza infermieristica presso la Casa della Salute, che attualmente dispone di 5 posti.

Una manovra pensata in previsione della nascita dell’Ospedale di Comunità che avrà ben 20 posti letto. Inoltre è stato annunciato l’avvio di corsi per Oss – Operatori Socio Sanitari, a cui la Asl intende dare luce entro la fine del 2023.

“Si è trattato di un incontro estremamente utile e ringrazio la Dottoressa Matranga e l’intera struttura della Asl per averlo proposto – ha detto l’Assessore Francesca Badini – è importante per un Comune come il nostro aver occasioni di confronto con l’Azienda Sanitaria del territorio e nella Asl Roma 4, presso la quale abbiamo trovato presenza e sostegno istituzionale. Sono certa che come sempre, unendo le forze tra Comuni e Azienda Ospedaliera, riusciremo a portare importanti risultati alla cittadinanza”.