Positivo di Santa Severa bloccato in casa: i pompieri del Saf lo recuperano - Terzo Binario News

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri con l’autoscala e il 118

Una vigilia di Natale particolarmente impegnativa si sta prospettando per i Vigili del fuoco del litorale.

Mentre gli uomini della Bonifazi erano impegnati a risolvere la fuga di gas in San Liborio, i Vvf del distaccamento di Cerveteri, alle ore 9.30, si sono recati a Santa Severa per un delicatissimo intervento di soccorso a persona.

A richiedere l’intervento dei Vvf, in via Vittorio Veneto 79 è stato il personale sanitario del 118, che si è trovato ad aver bisogno dei vigili del fuoco per poter far raggiungere l’ambulanza alla persona in difficoltà.

Il richiedente è un signore di mezza età con il covid conclamato. Avendo trovato difficoltà a fare uscire l’uomo dalla porta di casa, il responsabile delle operazioni di soccorso ha ritenuto giusto mettere l’uomo sulla barella spinale imbragarlo e farlo uscire dal balcone con l’ausilio dell’auto scala AS17.

Per effettuare queste manovre in assoluta sicurezza si è reso necessario l’intervento della squadra SAF, speleo alpino fluviale, che grazie a tecniche rodate hanno assicurato la barella all’autoscala e lo hanno fatto uscire dalla finestra. La persona soccorsa è stata costantemente sorvegliata da un operatore Vvf, fino all’arrivo sull’ambulanza dove è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.