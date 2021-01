Positivo al Covid scappa dall'ospedale e torna a casa - Terzo Binario News

Positivo al Covid-19 e in quarantena al Policlinico Gemelli, è riuscito ad allontanarsi arbitrariamente dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce.

Immediata è scattata la segnalazione e i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino, dopo poco tempo, hanno rintracciato l’uomo – un romano di 57 anni, incensurato – nella sua abitazione di via Monte Senario.

Attivato il personale sanitario, intervenuto con l’equipaggiamento necessario al trasporto in sicurezza, per l’uomo sono scattati il trasferimento al “San Filippo Neri” e la denuncia a piede libero per la violazione della quarantena obbligatoria.