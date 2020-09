Positivo al Covid Aurelio De Laurentiis e la moglie: apprensione in Lega Calcio - Terzo Binario News

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19, non sarebbe asintomatico, e ieri era presente all’Assemblea di Lega Serie A all’hotel Hilton di Milano. Dalla Lega fanno sapere che in Assemblea durante i lavori non era obbligatorio indossare la mascherina perché sono stati rispettati tutti i protocolli anti-covid e il distanziamento sociale, con i protagonisti seduti ad un metro e mezzo di distanza l’uno dall’altro. De Laurentiis ha poi pranzato con altri presidenti di club di serie A e non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all’uscita dall’albergo mentre si dirigeva alla macchina, dove non era obbligatoria. La Lega ha segnalato alle autorità la positività e si procederà ora a valutare chi è entrato in contatto stretto con il presidente De Laurentiis, per un eventuale tampone.

Anche la moglie di Aurelio De Laurentiis, Jacqueline, vicepresidente del Calcio Napoli, è risultata positiva al Covid-19. Il patron del Napoli si trova attualmente a Capri, dove si è recato circa una settimana fa dopo aver lasciato il ritiro della squadra a Castel di Sangro al termine dell’amichevole con il Teramo.

Nella giornata di ieri, De Laurentiis ha viaggiato da Capri a Napoli e poi da Napoli a Milano per partecipare all’assemblea della Lega Serie A, e ha fatto ritorno in serata sull’isola. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sono buone, anche se avverte una leggera debolezza. Anche alla luce della sua età, 71 anni, i suoi medici stanno valutando la possibilità di suggerire un trasferimento a Roma per un controllo approfondito all’ospedale Gemelli.

Ieri, secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, Aurelio De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid: avvertiva solo un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesce mangiato la sera prima.

Il presidente, fanno notare le fonti azzurre, è molto attento alle proprie condizioni fisiche e se avesse avvertito sintomi non avrebbe mai intrapreso un viaggio in nave e aereo da Capri a Milano e ritorno nella stessa giornata come invece ha fatto.