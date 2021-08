Positivi in lieve diminuzione a Fiumicino - Terzo Binario News

“Ancora una lieve discesa nel numero complessivo di positivi al coronavirus nel nostro Comune. Oggi, secondo i dati della Asl Rm3, sono 220, di età media 30 anni, 118 uomini e 102 donne.

I nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione sono 15, i guariti 20. Le località più colpite: Fiumicino e Isola sacra con il 50% dei casi totali, Aranova con il 10%, Passoscuro con l’8%, Focene con il 7%, Fregene con il 6%”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“L’andamento in discesa – commenta – fa ben sperare. Ringrazio le cittadine e i cittadini del nostro territorio che con diligenza seguono tutte le indicazioni delle autorità sanitarie e invito, ancora una volta, chi non lo avesse ancora fatto, a vaccinarsi in uno degli hub preposti o nelle farmacie che effettuano il servizio”.