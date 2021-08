Positivi in crescita a Fiumicino: sono quasi 250 - Terzo Binario News

“Continua a crescere il numero totale di positivi nel nostro Comune. Secondo i dati della Asl Rm3, i casi registrati oggi nel nostro territorio sono 247, con 40 nuovi positivi rispetto all’ultima comunicazione e 6 guariti.

Le donne contagiate in totale sono 123, gli uomini 124, con una età media di 31 anni. Le località più colpite sono Fiumicino e Isola Sacra, con il 64% dei casi, Fregene (9%) e Parco Leonardo (6%)”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Stiamo andando in vista dell’autunno. Proprio adesso, dunque, è il momento – aggiunge – di prestare maggiori attenzioni ed evitare le situazioni di possibili contagi. È necessario anche proseguire nella campagna di vaccinazione, pertanto invito coloro che ancora non avessero provveduto a vaccinarsi, per il bene loro e delle persone che li circondano”.