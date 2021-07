Positivi in crescita a Fiumicino, ora sono 163 - Terzo Binario News

“Sono in costante crescita i dati dei positivi al coronavirus sul nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il report di oggi della Asl Rm3 conta 163 casi in totale, 24 nuovi rispetto all’ultimo aggiornamento e 1 solo guarito – spiega il sindaco -. L’età media è di 30 anni e sale, ovviamente, il rapporto con la popolazione totale che è di 0.20”.

“Le località più colpite rimangono Isola Sacra e Fiumicino che insieme hanno il 70% dei casi – aggiunge -, subito dopo Fregene con il 9% e Parco Leonardo con il 7%”.

“Rinnovo l’appello alla prudenza, specialmente nelle situazioni di folla – conclude il sindaco -. Sarebbero meglio evitare di permanere in luoghi in cui non si può mantenere la distanza, ma soprattutto, anche se all’aperto, usate la mascherina. Ricordo, inoltre, a tutte e tutti che ancora per oggi il camper dei vaccini sarà a Passoscuro (in piazza Santarelli). Poi tornerà a Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) fino al 7 agosto. Sono già tantissime le persone che si sono vaccinate al camper della Misericordia e auspico che anche nei prossimi giorni si registrino i numeri visti finora”.