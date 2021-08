Positivi in calo a Fiumicino: ora sono 225 - Terzo Binario News

“Scendono a 225 i positivi nel Comune di Fiumicino, 9 meno di ieri, a fronte di 18 guariti e 9 nuovi casi”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Secondo i dati della Asl Rm3 – prosegue – sono 121 gli uomini colpiti e 104 le donne, con un’età media di 31 anni, mentre le località maggiormente interessate sono Fiumicino e Isola Sacra (54% dei casi totali), Aranova (9%), Focene, Fregene e Passoscuro (tutte al 7%)”.

“Il commissario straordinario Francesco Figliuolo – conclude il sindaco – ha dichiarato che entro fine settembre sarà vaccinato l’80% della popolazione over 12 anni, in vista della riapertura delle scuole.

Anche io invito il personale docente e gli studenti over 12, se possibile, e qualora non avessero ancora provveduto, a fare il vaccino contro il coronavirus per consentire un rientro in aula in sicurezza per tutti”.