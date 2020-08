Positivi una giovane di Manziana sintomatica, due ragazzi di Anguillara e un uomo di Bracciano al rientro dalla Sardegna - Terzo Binario News

Un caso anche a Morlupo sempre nel post vacanze. Il sindaco Bruni: “impariamo a convivere con il virus”

La Regione Lazio ha comunicato 8 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4.



Tra questi, una ragazza sintomatica di Manziana, due ragazzi di Anguillara di cui uno sintomatico, un uomo di Bracciano di rientro dalla Sardegna, un uomo e una donna di Morlupo anche loro in vacanza sull’isola.

Sono guarite 4 persone, di cui una di Anguillara.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 785

persone e sono stati effettuati

23865 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Indagine di sieroprevalenza al 24 agosto:

3609 test eseguiti

3526 test negativi

83 test positivi

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Anguillara: 14 positivi

Bracciano: 7 positivi

Campagnano: 1 positivo

Canale: 1 positivo

Capena: 1 positivo

Castelnuovo di Porto : 9 positivi

Cerveteri: 17 positivi

Civitavecchia: 8 positivi

Filacciano :2 positivi

Formello: 3 positivi

Ladispoli : 3 positivi

Manziana: 1 positivo

Mazzano: 1 positivo

Morlupo: 5 positivi

Riano: 2 positivi

Sacrofano: 6 positivi

Santa Marinella: 6 positivi

Trevignano:4 positivi

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.

“La Asl mi ha comunicato che una nostra giovane concittadina è risultata positiva al tampone per Covid-19. Attualmente la ragazza è a casa e manifesta alcuni dei sintomi tipici della malattia ma al momento non destano preoccupazione: prima di dare la notizia mi sono immediatamente messo in contatto con lei e le ho manifestato la mia la vicinanza, quella dell’Amministrazione e dell’intera comunità. Sembra che il contagio sia correlato all’ormai noto focolaio della discoteca di Anguillara Sabazia: a questo proposito aggiungo che la nostra Azienda Sanitaria locale ha già attivato tutte le procedure relative all’isolamento domiciliare della ragazza ed ovviamente anche alla ricostruzione della rete di contatti. A tutto il personale impegnato in questo incessante lavoro di screening va il nostro grazie, consapevoli che questa è l’unica strada per evitare che la situazione degeneri.

Lo ripeto di nuovo, come fatto qualche giorno fa: non bisogna lasciarsi prendere dal panico ma neanche sottovalutare la situazione. E’ evidente che dovremo imparare a convivere con il virus, quindi, non è utile drammatizzare ma è vitale comportarsi con responsabilità, a tutela della nostra persona e delle persone più fragili.

Indossiamo le mascherine nei casi in cui è previsto, evitiamo assembramenti e cerchiamo di ridurre al minimo le occasioni di possibili contagi. Probabilmente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi potremmo avere altri casi: non siamo immuni e nessuno deve sentirsi tale. Ma questo dato di fatto non deve spaventarci ma spronarci a ridurre al minimo le potenziali occasioni di rischio.

Mi appello quindi a voi Cittadini, ai tanti genitori e, in questo caso, soprattutto ai ragazzi: anche se non sembra, dall’alto dei miei 66 anni, vi capisco.

Chiedere a delle ragazze e dei ragazzi di poco meno o poco più di 18 anni di stare distanziati è qualcosa che non solo non ha precedenti ma è anche di difficile realizzazione. Alla vostra età infatti so che si vive in comitiva forse più che in famiglia. Sono consapevole, però, che siete dei ragazzi molto più maturi di quello che eravamo noi alla vostra stessa età, quindi mi permetto di chiedervi di prestare attenzione ai vostri comportamenti, facendo degli inevitabili sacrifici!

“Rubare” una serata alle misure anti contagio può non portare conseguenze ma se poi qualcosa va storto? Vale la pena rischiare?

Forza Manziana, prendiamoci cura gli uni degli altri!”

Il Sindaco

Bruno Bruni