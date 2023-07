Posata la fibra, in via Capri a Ladispoli la strada è un disastro • Terzo Binario News

Denuncia di un abitante di via Capri a Ladispoli, che lamenta come – a seguito dei lavori di scavo per l’installazione dei cavi per la fibra ottica – le condizioni dell’asfalto siano pessime ormai da mesi, con la polvere che quotidianamente si alza dalla zona non ancora asfaltata.

“Via Capri a Ladispoli si trova in queste condizioni. I signori della fibra, oltre ad aver fatto danni (per ben due volte hanno rotto le tubature del gas), sono scomparsi.

Se non si provvederà a sistemare il manto stradale continueremo a respirare polvere 24 ore al giorno.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it