Porto Civitavecchia, visita dell'ambasciatore danese a Molo Vespucci • Terzo Binario News

L’ambasciatore di Danimarca in Italia Anders Carsten Damsgaard è stato ieri in visita all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale dove è stato ricevuto dal presidente Pino Musolino.

Al centro dell’incontro soprattutto le azioni già messe in campo dall’Adsp ed i progetti futuri sulla “greenizzazione” del porto di Civitavecchia.

“L’ambasciatore – dichiara Musolino – ha mostrato molto interesse per tutto ciò che attiene alla sostenibilità del porto e agli investimenti previsti nell’ambito del PNRR, ma non solo. Si è parlato di eolico off-shore, ambito nel quale la Danimarca è presente con un fondo che partecipa alla joint venture che ha presentato progetti per i parchi eolici offshore galleggianti a largo di Civitavecchia e in Sardegna, della possibilità di reperire aree a terra per l’assemblaggio e le lavorazioni relative alle pale e agli impianti. L’ambasciatore Damsgaard ha mostrato molto interesse anche per la possibilità di ulteriori insediamenti produttivi nelle aree retroportuali. È stato un primo incontro “ricognitivo” al quale ne potranno seguire altri per approfondire le tematiche di potenziale interesse per imprese della Danimarca correlate alle attività dei nostri porti o magari, coinvolgendo la Regione Lazio, per valutare opportunità di lavoro e investimento con realtà danesi per le imprese del Lazio”.

Nella foto: l’ambasciatore Anders Carsten Damsgaard con il presidente Pino Musolino