Porto a Grottini, Tidei istituisce un "comitato d’esamina" • Terzo Binario News

“Costituiremo un comitato d’esamina, composto da un tecnico comunale, rappresentanti dell’associazione, che ha espresso totale contrarietà alla nascita di un punto di ormeggio in località Grottini, e l’associazione di diportisti favorevole invece alla nascita di un piccolo approdo”.

Questa la proposta avanzata dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che, questa mattina, con il presidente del consiglio e delegato alle attività produttive Emanuele Minghella, ha incontrato nella sala consiliare della sede comunale di via Cicerone, una folta rappresentanza di residenti e villeggianti di Santa Severa che hanno chiesto di rivedere la possibile realizzazione di un approdo che avrebbe compromesso la fruibilità e la balneabilità di uno dei tratti più belli del litorale di Santa Severa.

Il sindaco ha anche ascoltato le istanze dei diportisti e si è anche soffermato sulla necessità di dover creare un punto di ormeggio per le imbarcazioni che in grande maggioranza, già si trovano a santa severa e occupano le spiagge. “ Si tratta al momento di un progetto che è solo una alla sua fase più che iniziale . Lo scorso anno avevamo ricevuto da una associazione composta da quasi 100 diportisti alcuni residenti la proposta finalizzata alla nascita di un punto di ormeggio. Una proposta che abbiamo inserito nel Pua adottato, ripeto, in via preliminare e che pertanto potrà essere d’ora in poi oggetto dei osservazione e essere anche totalmente modificata o eliminata in fase di approvazione definitiva del Pua. Inoltre va detto che anche il punto di approdo prima di poter essere realizzato dovrà essere sottoposto come tutte le infrastrutture presenti nel Pua a “Vas” ovvero a Valutazione ambientale strategica. Seguiremo l’iter amministrativo e autorizzativo in tutte le sue fasi , già sapendo che potranno passare mesi se non anni. Dunque ci sarà tutto il tempo per arrivare ad una soluzione ampiamente condivisa . Dello steso parere anche il Presidente del Consiglio Minghella. “Valuteremo tutte le ipotesi anche relative alla scelta di un nuovo sito e sarà scelta la proposta progettuale che sia in grado di tutelare al meglio l’ambiente e l’ecosistema marino.

Cercheremo anche di dare le giuste risposte ai diportisti bene sapendo che il turismo legato alla nautica è un settore in crescita e in grado di dare nuove opportunità di sviluppo economico al territorio”.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei