Portiamo via la dolce Alma dalla sua casa di cartone per la strada • Terzo Binario News

ALMA.. E la sua casa di cartone.. Perdonate la foto non bellissima,ma ALMA vive proprio così..

ALMA,una scricciola di 10 mesi circa,per 12 kg,è in strada,per tetto un

cartone,per pavimento il selciato.. La ragazza che la sfama non può fare altro e ci chiede aiuto per lei..

ALMA è dolcissima… Brava coi bimbi,adora il contatto umano,ma nessuno ha voluto accoglierla… ALMA si trova in provincia di Napoli,ma per salvarla dalla strada arriva ovunque….

ALMA è stanca e stremata da questa vita,vogliamo aiutarla? Per ogni info,contattate

MIRELLA al 338 872 8944 Contiamo su di voi,amici..

Grazie di cuore…