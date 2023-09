“Portiamo l’innovazione in città”, il giovane imprenditore di Civitavecchia Andrea Lucchesi racconta la sua esperienza • Terzo Binario News

Then è una società di consulenza che si occupa di progettare e migliorare servizi e prodotti digitali, o, come ha scritto La Repubblica in una recente intervista ai fondatori, di “generare valore migliorando l’esperienza”.

Then è stata protagonista di un evento speciale alla Rome Future Week 2023, la manifestazione dedicata al futuro e all’innovazione in corso dall’11 al 17 settembre a Roma.

Andrea Lucchesi, imprenditore ventisettenne civitavecchiese e co-fondatore di Then (insieme a Paolo Martorano), infatti, è uno dei 100 ambassador dell’evento.

Insieme al partner “App and Up” e al noto creator romano “Themino”, Lucchesi ha organizzato un incontro presso il Wire Coworking incentrato sul successo straordinario dell’app “Mino”, che ha raggiunto +100.000 download e si è posizionata in cima alla classifica nella categoria “lifestyle” in Italia.

“Questo evento ha rappresentato un’opportunità unica per ispirare e coinvolgere la comunità dell’innovazione e del futuro della capitale, presentando un caso di successo che può ispirare nuovi progetti.

Mi piacerebbe portare a Civitavecchia eventi che affrontino queste tematiche, per far conoscere le opportunità legate alle nuove tecnologie e di come queste possano impattare sulla creazione di nuove imprese.

Credo inoltre che Civitavecchia abbia delle potenzialità inespresse, anche in questo campo.

Civitavecchia – in quanto porto di Roma – potrebbe divenire un hub e un riferimento per i tanti innovatori che transitano ogni anno in questa città, e il porto potrebbe giocare un ruolo cruciale in questo processo.”

La Rome Future Week 2023 continuerà fino al 17 settembre, e Andrea parteciperà ad altri eventi, ma il suo l’impegno, come quello di Then tutta, non si ferma qui, e proseguirà attraverso il lavoro quotidiano, con la promessa di tornare presto con eventi con l’innovazione al centro, magari proprio a Civitavecchia.