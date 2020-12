Porta Portese, sequestri di Roma Capitale agli abusivi - Terzo Binario News

Controlli rafforzati da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nel mercato di Porta Portese, dove questa mattina sono stati sequestrati oltre 300 articoli venduti irregolarmente da due ambulanti abusivi.

Gli agenti, coordinati dal Dirigente Massimo Fanelli, hanno verificato il regolare contingentamento degli accessi da parte degli addetti del mercato, avvenuto anche attraverso l’utilizzo di un’ apposita app per apparati mobili che permette il conteggio in tempo reale delle persone presenti all’interno del mercato.

Oltre 50 gli agenti impiegati, sia per le verifiche ai varchi di accesso sia all’interno tra i banchi. In alcuni momenti, di maggior afflusso, le pattuglie hanno effettuato brevi chiusure di alcuni settori, per il tempo strettamente necessario per consentire il regolare deflusso delle persone presenti.