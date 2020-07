Porta Portese, bracca una 15enne fin dentro a un palazzo e tenta di violentarla: arrestato - Terzo Binario News

Un 28enne della Somalia bloccato dalla polizia che l’ha sorpreso in flagranza di reato. Per lui rito abbreviato e una condanna a quattro anni di carcere

Ha braccato una 15enne adocchiata in zona Porta Portese e l’ha seguita sin dentro il palazzo in cui vive la nonna della ragazzina. A quel punto, dopo averla avvicinata e molestata a parole, si è tirato giù i pantaloni ma è stato sorpreso dai poliziotti del commissariato Trastevere in flagranza di reato e arrestato con l’accusa di violenza sessuale, aggravata dalla giovane età della vittima.

In manette è finito martedì scorso, un uomo di 28 anni cittadino della Somalia, Ahmet c, poi condannato con il rito abbreviato a scontare una pena di quattro anni e quattro mesi di carcere. I fatti sono stati ricostruiti grazie alla testimonianza della ragazzina che, superato lo shock, ha raccontato tutto agli inquirenti.

Pare che il giovane africano quel giorno si fosse già fatto notare per aver alzato il gomito con la birra in un bar sulla Portuense e per aver infastidito alcuni clienti del locale, al punto che era stato allontanato dal proprietario. Non contento, incrociata la 15enne, ha cominciato a importunarla e a seguirla senza sosta fino al condominio in cui è stato poi fermato dagli agenti, avvertiti dallo stesso gestore del bar in cui Mohamed si era fatto notare.