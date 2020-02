Porta Futuro Lazio Civitavecchia: gli appuntamenti di febbraio - Terzo Binario News

Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, per sostenere i cittadini nel potenziamento professionale, nello sviluppo di tecniche per la ricerca occupazionale e nell’acquisizione di nuove competenze; facilita inoltre il rafforzamento della cultura del lavoro etica, responsabile e sostenibile, supporta le organizzazione a trovare le figure professionali che stanno cercando.

I punti Porta Futuro Lazio sono nati in tutte le province della Regione, attualmente è attiva la sede di Frosinone e 7 sedi in tutto il Lazio. Questi gli eventi del mese di febbraio della sede Porta Futuro Lazio di Civitavecchia, via Dalmazia 28: tutti i seminari sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini.

Recruitment Day Viva Eventi

Viva Eventi è una Società di Organizzazione spettacoli ed eventi, servizi di intrattenimento e turistici con il marchio Viva Team.

La giornata è suddivisa in due momenti. La prima parte è finalizzata a presentare la VIVA TEAM, la sua storia, le opportunità di carriera e le posizioni vacanti. La seconda parte della giornata è invece dedicata ai colloqui individuali (o di gruppo a seconda del numero dei partecipanti).

I partecipanti potranno quindi svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con i responsabili della selezione, per cui è fortemente consigliato accompagnare il Curriculum Vitae con una lettera di presentazione che motivi l’interesse per l’azienda e per la posizione alla quale ci si candida.

Attualmente è alla ricerca delle seguenti figure professionali:

• Tecnici suono e luci

• Operatori infanzia

• Hostess e guest relation con tedesco o inglese

• Istruttori fitness

• Istruttori sportivi

• Scenografi

Competenze richieste:

• Trasversali (lavoro di gruppo, orientamento al cliente, ecc.) e specifiche per settori

• Tecniche: a seconda del profilo professionale

Esperienza pregressa nel settore richiesta:

• Nessuna

Nella giornata sarà possibile effettuare colloqui conoscitivi e di selezione e saranno ritirati i CV.

Per prenotarsi ecco il link: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=d9e01f47-6d80-4c95-9c10-99674bdca1de



Problem Solving

Porta Futuro Lazio, in collaborazione con Forma Camera, organizza il seminario Problem Solving.

Le aziende sono in continua evoluzione e l’onda lunga della crisi sta cambiando i parametri che consentono di adattarsi alla continua trasformazione del mondo del lavoro.

Per ottenere successo nel mondo di impresa 4.0 oltre alle competenze tecniche è necessario sviluppare altri tipi di “skills” che fanno la differenza nel mercato del lavoro.

Nessuno vuole problemi, tutti vogliono soluzioni. In una situazione economica sempre più complessa, che richiede un’alta capacità di flessibilità e di adattamento e lettura di nuove situazioni, la capacità di riuscire a sbrogliare situazioni complesse e di riuscire a individuare una soluzione diventa fondamentale

Contenuti

· La creatività e il pensiero laterale

· Uscire dai contesti che hanno generato il problema

· Visione razionale e mentalità creativa

· Neuroscienze e metodo

Obiettivi formativi

· Imparare a sviluppare la nostra mente creativa

· Migliorare la nostra capacità di bilanciare la razionalità e la logica con l’immaginazione e la creatività

· Migliorare l’autostima per fidarsi delle nostre soluzioni apparentemente bizzarre