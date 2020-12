Porta caduta a San Nicola, Trani: "Responsabilità di una amministrazione allo sbando" - Terzo Binario News

“Una porta da calcio a 8 è caduta sulla testa di un giovane ieri al campo Lombardi di Ladispoli. Il giovane si trovava nell’impianto di Marina San Nicola quando l’accessorio del campo è precipitato, colpendolo.

Spero che tutto si risolva per il giovane e voglio esprimere il mio sostegno a lui e ai suoi cari.

Ma sono obbligato a constatare che da mesi l’impianto di calcio è abbandonato a se stesso, con i cancelli che rimangono addirittura aperti, in attesa del perfezionamento o non so che del bando che l’amministrazione Grando ha fatto qualche mese fa.

E che lì è rimasto, senza alcuna assegnazione, senza alcuna comunicazione. Come vogliamo chiamare uno stato del genere se non negligenza e incuria, assenza totale di sicurezza e un affidamento – peraltro, da qui il non procedere – di uno stadio non ancora ultimato. Anche questo episodio nella sua drammaticità fotografa il degrado e l’abbandono della nostra città in cui l’amministrazione Grando è solamente capace di fare annunci, ai quali non segue praticamente niente.

Non solo in questo caso, purtroppo. Responsabilità chiare, di una amministrazione comunale allo sbando”.

Eugenio Trani