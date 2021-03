Porrello: "No al turbogas a Torre Nord" - Terzo Binario News

“Ho letto con sgomento le dichiarazioni del DG di Enel Carlo Tamburi nella quale il direttore del colosso Energetico dimostra di non aver compreso la necessità di una transizione energetica anche per Civitavecchia.

Non fa un servizio alla collettività sostenendo l’impraticabilità dell’idrogeno ed elogiando la sostenibilità di una centrale a turbogas, non lo fa sicuramente a chi da decenni lotta contro le conseguenze sulla salute delle scelte passate di Enel.

Qualsiasi macroprogetto con un impatto sul territorio, come nel caso di impianti energetici, deve passare per un confronto pubblico con i comitati ed un dialogo franco ed equilibrato con i sindacati, le associazioni di settore dell’indotto e la politica locale, tutte buone pratiche che Enel ha saltato con lo scopo di non esporre le contraddizioni delle proprie posizioni sul futuro di Civitavecchia e del comprensorio.

Lo sviluppo sostenibile garantisce ricavi ed occupazione per le aziende capaci di adeguarsi, quel che serve sono dirigenti che lo abbiano capito. Tamburi si aspetta che sia presto rilasciata la Via per il progetto turbogas a Civitavecchia, agiremo in tutte le sedi per dimostrare i suoi scarsi vantaggi, soprattutto se confrontati con quelli di un impianto basato su nuove tecnologie”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.