Porrello: "La radioterapia a Civitavecchia è battaglia di civiltà" - Terzo Binario News

“La battaglia per la radioterapia a Civitavecchia è una battaglia di civiltà. Il pendolarismo della salute è un qualcosa di davvero inaccettabile e che lede nel profondo coloro i quali sono costretti a recarsi in altre città per ricevere le cure necessarie dopo essere stati colpiti dal terribile male, che a Civitavecchia sappiamo purtroppo colpire più che altrove.

Sono quindi soddisfatto che l’emendamento al collegato di bilancio che ho avuto il grande piacere di sottoscrivere sia stato approvato.

Si tratta di un passo in avanti importante per la sua realizzazione e si tratta di un altro risultato ottenuto facendo squadra sul territorio per obiettivi che non possono avere un colore politico ma devono necessariamente essere di tutti.

Il fatto che l’emendamento sia stato approvato all’unanimità è molto significativo: è chiaro a tutti che quest’opera è indispensabile per il territorio e la salute dei suoi cittadini”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.