Porrello: "Da verificare il valore giuridico delle attestazioni UniAgraria su Tenuta delle Mortelle" - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi ho depositato in consiglio regionale una interrogazione urgente a risposta immediata sui terreni sottoposti a uso civico nel comune di Civitavecchia.

In particolare ho richiesto chiarimenti sulla possibilità di attestare l’esistenza o meno di gravame di uso civico per i terreni che ricadono in Tenuta delle Mortelle.

Questa interrogazione si è resa necessaria perchè, per quanto risulta allo scrivente, l’Università Agraria di Civitavecchia continua inopinatamente a rilasciare attestazioni sull’esistenza del gravame di uso civico relativamente a terreni ricadenti nella Tenuta delle Mortelle basate sulla ricognizione catastale del Dott. Monaci, nonostante la D.G.R. 476/2020 espressamente subordini “l’esecutività della ricognizione catastale condotta dal dott. Monaci riferita ai terreni siti all’interno della Tenuta delle Mortelle ad un successivo provvedimento a conclusione degli accertamenti in corso”; provvedimento, con tutta evidenza, non ancora pervenuto.

Per questi motivi ho interrogato il Presidente della Regione e l’Assessore competente: per sapere quale valore giuridico abbiano le attestazioni rilasciate dall’Università Agraria di Civitavecchia relativamente a terreni ricadenti nella Tenuta delle Mortelle e basate sulla ricognizione catastale del Dott. Monaci, la cui esecutività risulta subordinata a successivo provvedimento della Direzione competente, ancora non adottato”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.