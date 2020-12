Porrello a Musolino: "Buon lavoro, sperando di recuperare il dialogo con Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Auguri di buon lavoro a Pino Musolino, nuovo presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia.

Ho letto e ascoltato le sue dichiarazioni nelle scorse settimane e mi auguro possa recuperare quel dialogo con la città e con tutti gli attori del sistema Portuale che negli ultimi anni si è sfilacciato.

Il nuovo presidente eredita una situazione non facile, come dimostra la recente non approvazione del bilancio dell’autorità, aggravata dal crollo del traffico croceristico e dalle altre conseguenze della pandemia che stanno mettendo in gravi difficoltà la città e il suo comprensorio.

Da parte mia, nel rispetto dei ruoli, avrà la massima collaborazione per tutte quelle azioni a beneficio dell’intera comunità e, spero finalmente, non appannaggio di pochi”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale