Popolo Inquinato: "Referendum per Csp" - Terzo Binario News

“La scrivente Associazione , invita il Sindaco ad annullare in autotutela la delibera in oggetto ed in particolare non procedere con la discutibile e onerosa privatizzazione dei servizi,

Richiede inoltre, di promuovere nel più breve tempo possibile una consultazione Popolare al fine di permettere ai cittadini tutti di esprimersi su una serie di proposte previa consultazione delle Forze Politiche, Sociali, Sindacali, Associazioni e Cittadini che intenderanno collettivamente partecipare o essere rappresentati, i quali :

° Propongano soluzioni alternative per scrivere la parola fine ai privilegi Politici e Sindacali,

° Impediscano ai futuri Amministratori di agire arbitrariamente negli affidamenti, consulenze e quant’altro, limitando inoltre drasticamente la possibilità del portafogli salvo doverose consultazioni e confronti con i responsabili nominati direttamente per espressa volontà popolare,

° Si utilizzi tutto il personale a disposizione tenendo conto delle professionalità.

Questo e molto altro che dovrà essere discusso e confrontato con i cittadini, “Soci unici di Csp “

Da ultimo, essendo nella fase di costituzione del Comitato Referendario , informiamo lor Signori in indirizzo che le prossime ed eventuali comunicazioni e contatti saranno a titolo e per conto del Neo costituendo Comitato di cui saranno resi noti i nomi cognomi e riferimenti,

Comunichiamo inoltre che, qualora il Sig. Sindaco e L’amministrazione dovessero ulteriormente ignorare la presente richiesta di Consultazione Popolare “ come avvenuto per la precedente del 28 Ottobre 2020 “ , si procederà con la raccolta delle firme per il referendum Abrogativo di cui l’Amministrazione Comunale riceverà anticipatamente e nei tempi dovuti regolare e ufficiale comunicazione,

Associazione Popolo Inquinato

Roberto De Vito