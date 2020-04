Popolo Inquinato Civitavecchia interviene su carbone in porto - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento alla gravissima crisi del settore Portuale di cui è palese che le responsabilità vadano ben oltre la drammatica vicenda Epidemica,

Preso atto della Proposta di scaricare il carbone all’interno dello scalo e del successivo comunicato di Onda Popolare che condividiamo in ogni singola riga,

Tenuto anche conto delle strumentali alzate di scudi di una certa Politica e dei vari comitati dei quali non ricordiamo nessun intervento nei cinque terribili anni della precedente Amministrazione mentre si assisteva al Bivaccamento dell’ex Sindaco negli Uffici di Enel dai quale ne scaturiva un milionario risparmio sulle energie alternative e stranamente la contemporanea riconversione a Gas e Carbone senza che nessuno proferisse parola,

Stigmatizziamo le posizioni di chi con lunghi comunicati colmi di rancore vorrebbe ergersi a paladino ambientale solo e soltanto in occasione che siano avversari Politici e/o nemici , riteniamo infatti che, la proposta potrebbe essere un’ottima soluzione per evitare che centinaia di famiglie subiscano inermi una profonda e senza precedenti crisi economica,

Giova ricordare che mentre si usano aggettivi e appellativi scandalosi e si sollevano contestazioni per una Legittima proposta , accade che nel contesto della situazione Epidemica Enel continua indisturbata e senza scrupoli a produrre ulteriore inquinamento a causa di una maggiore richiesta del mercato da cui è facile intuirne i fiumi di utili Miliardari che incassano gli speculatori a discapito della salute e della vita stessa dei cittadini e ciò , con buona pace di chi ipocritamente oggi è arrivato a vedere nel’okkio la pagliuzza e non la trave, di chi negli ultimi anni ha dimenticato le tante azioni , gli slogan e rinnegato e rinunciato a combattere contro coloro che da oltre 60 anni provocano inquinamento, distruzione ambientale e migliaia di Morti per beceri interessi ,

Per quanto sopra , considerato e ribadendo che la proposta e l’obiettivo occupazionale sono da considerare Legittimissimi , che L’Autorytà Portuale e la Politica dovrebbero farsi immediato carico di intervenire presso Enel e risolvere subito il problema autorizzandone la trasformazione dello scarico, la scrivente Associazione condivide e chiede di agire immediatamente per non correre il rischio che molte famiglie si trovino in difficoltà economica e sociale

In Nome del Popolo Inquinato

De Vito Roberto