Ponton dell'Elce potrebbe decidere il nuovo sindaco di Anguillara - Terzo Binario News

Quattro anni fa, nelle elezioni che consegnarono il titolo di sindaco di Anguillara Sabazia a Sabrina Anselmo, rappresentante del Movimento Cinque Stelle, la zona periferica che racchiude i quartieri di Ponton dell’Elce, Colle Sabazio, è stata determinante per far raggiungere alla candidata grillina il ballottaggio, poi vinto contro Antonio Pizzigallo.

Defalcando dal totale dei voti raccolti dai candidati a sindaco in tutta Anguillara i due seggi che raccolgono i residenti della zona periferica, Matteo Flenghi, candidato del centrosinistra, giunto terzo nella consultazione, avrebbe superato di 29 voti la Anselmo.

Per questa regione i quattro candidati sindaco, in questa occasione, hanno deciso di non trascurare un bacino così importante di voti, oltre duemila elettori su un totale di 14.800, pari a circa il 16%. Un tesoretto che tutti vogliono incamerare per riuscire a raggiungere l’obiettivo.

Tutti gli schieramenti stanno realizzando incontri, riunioni, e hanno schierato nelle loro file numerosi candidati interni al quartiere, col risultato che probabilmente non si verificherà, come è avvenuto nel 2016, un plebiscito per una singola lista tale da spostare gli equilibri del resto della città.

In particolare, nelle liste elettorali, sono candidati di quartiere, nelle liste di centrosinistra a sostegno del candidato Michele Cardone, Giulia Zimei e Stefano Pontoni (che non potranno usufruire della doppia preferenza di genere, essendo candidati in due liste diverse), a cui rispondono nel centrodestra a sostegno di Angelo Pizzigallo i candidati Stefano Bellini e Aurora Martelli, che scontano lo stesso handicap, essendo candidato Bellini nella lista “Lega-Forza Italia” mentre la Martelli è tra i candidati di “Fratelli d’Italia”.

Tre sono invece i candidati presentati da Francesco Falconi, Andrea Bonacci, Giovanni Chiriatti e Fracnesca Martini. Più sostanziosa è la compagine di zona presentata da Sergio Manciuria, con Daniele De Vito nella lista “Anguillara Svolta” e una pattuglia formata da Patrizia D’Andrea, Consuelo Santoro, Riccardo Pelliccioni, Piero di Maggio, Isabella Mauro, Maria Poggi nella lista “Acqua potabile e turismo”.

Molti sono i candidati che in questa tornata sono alla prima candidatura. Sono nomi nuovo Giulia Zimei del centrosinistra, Stefano Bellini nel centrodestra, Andrea Bonacci nella lista Falconi e quasi tutti i candidati delle due liste di Manciuria, eccetto Riccardo Pelliccioni, che ha avuto una precedente esperienza qualche anno fa nell’amministrazione del Comune di Cerveteri, dove allora risiedeva, e Piero di Maggio, che aveva partecipato, sempre al fianco del leader di Anguillara Svolta alle precedenti elezioni comunali.

Si erano candidati in altri comuni Stefano Pontoni, nel 2018 a Fiumicino dove risiede, con una lista a sostegno del sindaco Esterino Montino, e Aurora Martelli, che lo scorso anno a Civitavecchia si è candidata nelle liste di Casapound Italia.

Sono invece alla terza esperienza Giovanni Chiriatti e Francesca Martini, nella lista Falconi. Il primo si era candidato nella lista Immagina Anguillara nel 2011 e nel Movimento Cinque Stelle quattro anni fa, quando divenne vicesindaco, e subito allontanato dalla Anselmo per “scarso rendimento”. Più movimentate le precedenti esperienze della Martini, candidata nel 2009 nella Lista Civica Vento di Centro, con candidato sindaco Manciuria, e nel 2016 nella lista Pizzigallo sindaco.

Una pattuglia di 14 candidati, che dovranno spartirsi le preferenze dei cittadini di un’area periferica del Comune di Anguillara Sabazia, divenuta dopo le precedenti elezioni, un punto di osservazione privilegiato per stabilire gli equilibri del comune sabatino.