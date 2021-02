Ponte della Magliana: chiusa carreggiata in direzione centro, ecco quando - Terzo Binario News

Ponte della Magliana: dalle 22 di mercoledì 3 marzo chiusa al traffico la carreggiata in direzione di Roma centro, per il completamento dell’ultima fase dei lavori di riqualificazione. Lo stop al traffico di veicoli e mezzi pubblici resterà in vigore fino al 2 aprile.

Ponte della Magliana: chiusa carreggiata dalle 22 del 3 marzo

Dalle 22 del 3 marzo è consentito il transito dei veicoli e dei mezzi pubblici sulla carreggiata in direzione dell’aeroporto di Fiumicino.

L’intervento del Campidoglio

Completati gli interventi sulla parte strutturale del Ponte, coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici, sullo spartitraffico danneggiato e interamente sostituito. Altri gli interventi: riqualificato il manto stradale, la pista ciclabile con la nuova segnaletica apposta nei prossimi giorni, la rete idraulica con l’impermeabilizzazione della struttura. E poi manutenzione dei giunti di dilatazione, sostituite tutte le barriere di sicurezza, riqualificata la segnaletica stradale.

Le scelte effettuate

Sempre sul Ponte della Magliana: “La scelta di effettuare gli interventi in questo periodo dell’anno – spiegano dal Campidoglio – è dovuta al minor impatto dei flussi di traffico, dovuti all’emergenza Covid-19 e all’attuale regime di smart working per gran parte dei cittadini. L’obiettivo è completare la riqualificazione di entrambe le carreggiate del Ponte prima del Gran Premio di Formula E. E in vista di altri importanti eventi sportivi per la città come l’Europeo di calcio 2021”.

“Anche in questa ultima fase dei lavori, per consultare le variazioni dei percorsi degli autobus è possibile consultare il sito di Atac, anche sui canali interattivi della piattaforma InfoAtac e sul sito di Roma Servizi per la Mobilità”.