Ponte di Ognissanti a Civitavecchia: orario continuato nei cimiteri e bus incrementati - Terzo Binario News

Cimiteri aperti ad orario continuato da Domenica a Mercoledì. Potenziamento delle linee TPL cimiteriali

“Informiamo tutti i cittadini che, in occasione del ponte di Ognissanti, i cimiteri comunali di Via Aurelia Nord e Via Braccianese Claudia saranno aperti con orario continuato dalle ore 7:30 alle ore 17:00, da Domenica 31 Ottobre a Mercoledì 3 Novembre.

In questi quattro giorni, le due strutture cittadine saranno pertanto pronte ad accogliere i numerosi visitatori che approfitteranno di questo ponte per portare un fiore ai propri cari.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, nelle giornate di Domenica 31 Ottobre, Lunedì 1^ Novembre e Martedì 2 Novembre, Csp ha incrementato le corse di trasporto pubblico delle linee dedicate ai servizi cimiteriali. Gli orari saranno i seguenti:

Domenica 31 Ottobre 2021

Lunedì 1 Novembre 2021

Linea A Festiva (per raggiungere il cimitero di Via Aurelia Nord) oltre le consuete corse, effettuerà anche le seguenti: 7:10 / 7:50 / 14:10 / 15:00.

Linea G Cimitero Nuovo (per raggiungere il cimitero di Via Braccianese Claudia) effettuerà le seguenti corse: 7:50 – 8:30 – 9:30 – 10:20 – 11:00 – 11:50 – 14:00 – 14:50 – 15:40 – 16:30.

Martedì 2 Novembre 2021

Linea A Festiva (per raggiungere il cimitero di Via Aurelia Nord) effettuerà il normale percorso con orari feriali;

Linea G Cimitero Nuovo (per raggiungere il cimitero di Via Braccianese Claudia) effettuerà le seguenti corse: 8:30 – 9:30 – 10:20 – 11:00 – 11:50 – 14:00 – 14:50 – 15:40 – 16:30.

E come di consueto ormai da alcuni anni, in occasione delle prossime ricorrenze dei Santi e dei cari Defunti, la divulgatrice storica, dottoressa Roberta Galletta, organizza tre giornate di visite guidate al Cimitero Monumentale di Civitavecchia di Via Aurelia Nord. L’appuntamento è per i prossimi Sabato 30 Ottobre dalle 15:00 alle 17:00, Domenica 31 Ottobre dalle 10:30 alle 12:30 e Lunedì 1 novembre dalle 15:00 alle 17:00.

La visita guidata, libera e gratuita, consentira’ alla popolazione di poter vedere il cimitero con altri occhi, attraverso la conoscenza della straordinaria storia delle principali tombe monumentali. Le visite guidate, libere e gratuite, saranno un’occasione per poter vedere il Cimitero Monumentale con altri occhi attraverso la conoscenza della straordinaria storia delle principali tombe monumentali. Il ritrovo dei partecipanti, nel rispetto delle vigenti normative anti covid 19, è previsto all’ingresso principale di via Tarquinia. Dopo un’ampia visita l’esperienza si concluderà davanti al Tempietto del Pernicoli.

Agli incontri sarà presente anche l’associazione “Orme di Persefone”, che tanto si sta adoperando da alcuni mesi per la tutela del Cimitero Monumentale

A partire da Giovedì 4 Novembre, i cimiteri comunali di Via Aurelia Nord e Via Braccianese Claudia osserveranno il consueto orario dalle 8 alle 16.30 (giorni feriali e prefestivi) e dalle 08:00 alle 13:00 (domenica e festivi).