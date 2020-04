Pomezia, neonato in difficoltà respiratoria durante la poppata: rianimato dai Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Neonato in difficoltà durante una poppata: intervento dei Vigili del fuoco. È accaduto giovedì 16 aprile a Pomezia, in via Silvio Pellico, intorno alle 18,30.

Una squadra del Comando di Roma era impegnata in zona per una verifica: a un certo punto, i pompieri sono stati bloccati da alcune persone. Da lì il soccorso al piccolo, che hanno rianimato.

Successivamente il personale sanitario del 118 ha trasportato il bimbo all’ospedale Sant’Anna.