Polo Termale Pubblico di Civitavecchia: avviata la fase operativa per rilanciare il turismo di prossimità • Terzo Binario News

Questa mattina sono stati ufficialmente avviati i primi rilievi tecnici sull’area destinata alla realizzazione del Polo Termale Pubblico di Civitavecchia. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio concreto della fase operativa dopo anni di studi, analisi e riflessioni.

Per troppo tempo il grande potenziale termale di Civitavecchia è rimasto inespresso, confinato a studi preliminari senza mai tradursi in azioni concrete.

Oggi, finalmente, si compie un passo decisivo per trasformare il termalismo in un volano di sviluppo economico e turistico per la città. L’Amministrazione comunale è fermamente convinta che la valorizzazione delle risorse termali debba rappresentare un elemento centrale per il rilancio del territorio.

Il Sindaco Marco Piendibene ha sottolineato come l’avvio dei primi rilievi rappresenti “un momento storico per Civitavecchia. Il nostro territorio ha bisogno di consolidare una vocazione chiara verso il turismo di prossimità, che oggi si conferma come una delle leve più efficaci per lo sviluppo locale. Il Polo Termale Pubblico diventerà un punto di riferimento per chi cerca benessere, relax e un’offerta turistica integrata. Siamo determinati a restituire alla città un progetto atteso da troppo tempo, che contribuirà a creare occupazione e nuove opportunità per il nostro tessuto economico.”

Sul valore strategico di questo progetto è intervenuto anche l’Assessore all’urbanistica e commercio con delega allo sviluppo termale Enzo D’Antò, evidenziando che “dopo anni di fermi e ripensamenti, oggi inauguriamo la fase operativa di un progetto strategico per il futuro di Civitavecchia. Il Polo Termale non sarà solo un’infrastruttura pubblica, ma un vero e proprio hub per il turismo di prossimità, capace di attrarre visitatori dalle aree limitrofe e di stimolare la crescita economica locale. Il termalismo rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile che vogliamo cogliere appieno. In quest’ottica, il recente incontro in Regione Lazio sull’ottimizzazione delle risorse minerarie è stato un passo fondamentale per rafforzare questo percorso di crescita.”

Il Polo Termale Pubblico di Civitavecchia nasce con l’obiettivo di integrare benessere, cultura e sostenibilità ambientale, promuovendo la città come destinazione di eccellenza per il turismo legato al relax e alla cura del corpo. L’Amministrazione comunale è impegnata a costruire un sistema integrato capace di generare benessere diffuso, attrarre investimenti e offrire servizi di qualità ai cittadini e ai visitatori.

Questo primo intervento è solo l’inizio di un percorso ambizioso, che porterà Civitavecchia a diventare un punto di riferimento per il turismo legato al benessere e alla valorizzazione delle risorse naturali.