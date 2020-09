"Polo Sportivo di Santa Marinella pronto a maggio" - Terzo Binario News

La delegata Marina Ferullo e il funzionario Mario Curi fanno il punto sugli impianti di via delle Colonie

Un polo sportivo polivalente e una polisportiva. A Santa Marinella l’intenzione è quella di spingere forte sullo sport, iniziando dagli impianti che a novembre vedranno gli operai al lavoro per la ristrutturazione di campo e spogliatoi dello stadio principale. Ne hanno parlato la consigliera delegata allo sport del comune della Perla Marina Ferullo e il dirigente di via Cicerone Mario Curi, a margine della presentazione del Santa Marinella Rugby presso il PalaDeAngelis, con la società rossoblù che inizia domani la sua attività.

Lo spunto è arrivato dalla fotografia attuale degli impianti di via delle Colonie in rapporto a quello che succederà nel breve e medio periodo. Sull’immediato c’è stato da risolvere la gestione degli spazi al campo 2 con fondo in terra, al momento l’unico disponibile. “Siamo stati felici – dicono all’unisono la Ferullo e Curi, con quest’ultimo che ha svolto questo lavoro poco tempo prima della pensione – di aver coordinato la gestione degli orari del campo. Questo aspetto ha sempre rappresentato un punto di frizione, anche fra sodalizi della stessa disciplina. Stavolta invece si sono seduti al tavolo trovando la quadra. È stato appagante>.

E intanto questa vicenda si può archiviare e passare alla successiva, forse quella più spinosa, ovvero il campo 1. L’intervento di ristrutturazione sarà profondo e come obiettivo si pone quello di far diventare l’impianto un vero polivalente. “L’esposizione debitoria del Comune con il dissesto annesso hanno ridotto di parecchio i margini di manovra – riprende la Ferullo – però il campo andava rifatto e cercando nei meandri del bilancio sono venuti fuori dei mutui già accesi che si è potuto far convogliare su questo progetto. A giorni si andrà a gara e per novembre aprirà il cantiere>.

Curi focalizza l’attenzione sull’intervento: “Vanno ricostruiti gli spogliatoi che al momento non sono agibili mentre il terreno di gioco richiede un intervento profondo sia sul manto che nel fondo. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso più severi i criteri di valutazione per l’omologazione dei campi, per cui non vogliamo avere brutte sorprese. Il costo? Siamo poco sotto i 600 mila euro proprio perché da fare c’è tanto. Volendo tenerci larghi per maggio l’impianto verrà riconsegnato, così le società di calcio e rugby potranno utilizzarlo nella stagione sportiva 2021-2022>.

L’altra novità “è che sul prato in sintetico verranno disegnate le linee di gioco del rugby e predisposti gli alloggi per le porte ad H. Questo a sottolineare come nella Perla l’ovale rappresenti una novità concreta, che non rimane solo sulla carta. Sarà un vero polivalente. Andrà rifatto anche il manto sintetico del campo di calcio a 5 e nel futuro è prevista la costruzione della nuova piscina, alle spalle del campo 2. Questo è l’embrione del polo sportivo di via delle Colonie e della Polisportiva rossoblù > la conclusione di Marina Ferullo.