'Polmone verde' a Civitavecchia: i cittadini adottano un albero - Terzo Binario News

Si chiude domani, 12 gennaio, la possibilità di piantare un albero e dedicarlo alla propria famiglia in una zona verde del Comune. Nel particolare si tratta di via Tramontana a Boccelle dove nascerà Polmone verde. L’iniziativa è stata di due cittadini Daniel Tartaglia e Gianluca Brughitta ed è subito stata sposata dalla presidente del consiglio comunale Emanuela Mari che si è attivata per realizzarla.



Con 16 euro i cittadini potranno comprare un albero e piantarlo nella zona seguendo il parere degli esperti. I cittadini si prenderanno cura di questi alberi che verranno intitolati alle famiglie che li hanno adottati.



“Aspetto i cittadini che vogliono partecipare domani, domenica, al parco dell’Uliveto accanto al bar per raccogliere le ultimissime adesioni dopodiché partiremo con l’iniziativa. Intere famiglie in futuro cammineranno sotto gli alberi piantati anni prima dai loro famigliari e si darà una mano all’ambiente” ha dichiarato Brughitta.



“Queste iniziative dei cittadini sono sempre ben accolte. Civitavecchia ha un grande potenziale tra i propri cittadini in ogni campo” ha dichiarato la Mari.