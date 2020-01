Polizia stradale, insediamento del Dirigente del Compartimento per Lazio e Umbria - Terzo Binario News

Al Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria, con sede a Roma in via Magnasco, si è insediato nella carica di Dirigente Interregionale della Polizia Stradale Lazio e Umbria, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Teseo De Sanctis, 57 anni, proveniente dalla Direzione Interregionale Polizia Stradale Campania e Basilicata, succede al Dirigente Superiore dr. Mario Nigro.

Il dr. De Sanctis, avvalendosi dei comandi provinciali e degli altri reparti presenti nelle due regioni, assicurerà lo svolgimento di compiti d’istituto riservati alla Specialità della Polizia di Stato.

Si precisa altresì, che nel corso della Sua carriera ha ricoperto importanti incarichi sempre in ambiti operativi nelle sedi di Padova, Roma, Ferrara, Alessandria, Firenze, Pavia, Arezzo, Catanzaro, ed inoltre, ha svolto una rilevante attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.