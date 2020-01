Polizia locale a Roma: più interventi rispetto al 2018, i dati del Sulpl - Terzo Binario News

Nel 2018 la Polizia Locale aveva gestito 406596 interventi. Nel 2019 questa quota è aumentata fino a 424607 con un aumento quindi di circa 20000 interventi. Ricordiamo che ogni intervento può risolversi in pochi minuti, oppure durare per ore o giornate intere. Fatta questa precisazione evidenziamo come siano circa 54 interventi più al giorno. Se aumento c’è stato è sicuramente imputabile all’incremento delle assunzioni. Ciò non basta per vedere un significativo aumento degli interventi per due semplici motivi. Il primo è che queste assunzioni hanno solamente in parte restituito al Corpo il personale che negli anni precedenti era sceso fino a circa 5500 unità disponibili. Il secondo è la tipologia degli interventi che siamo chiamati ad effettuare che ci ingessa e che analizzeremo su altri dati”. Così il Sulpl Roma – il sindacato capitolino dei caschi bianchi – che ha riportato il lavoro della Polizia locale del 2019. All’interno dei dati, anche la divisione per gruppi: il I Trevi ne ha gestiti il 21% in più rispetto all’anno precedente.

“Esito dei nostri interventi:

inevaso 8909

negativo 56884

passato per competenza 11349

positivo 274395

revocato 73070

Siamo intervenuti in oltre l’80% dei casi.

Il 2% degli interventi rimasti inevasi, perché non avevamo personale da inviare in quanto impegnato per altre esigenze di servizio più gravi ed importanti, lo oseremmo definire quasi fisiologico ed incomprimibile.

L’amministrazione ora dovrebbe puntare sulla rapidità degli interventi per consentire di ridurre anche la percentuale di interventi negativi”.



“Rispetto al 2018 il I gruppo Prati è il Gruppo che in percentuale ha gestito più interventi rispetto all’anno precedente. Un lusinghiero +21%. Di contro il GSSU crollato più o meno della stessa percentuale a causa del tipo degli interventi chiamato ad effettuare. In calo anche il GPIT probabilmente a causa del passaggio delle competenze sulla Colombo verso il X Gruppo Mare”.

“In questo grafico (vedi sopra) analizziamo la tipologia degli interventi:

Soste irregolari 120323

Disposti da dirigenza e fluidificazione 96310

Ausilio Polizia Locale o altri enti 39647

incidenti senza feriti 33863

Controlli Polizia Stradale o manifestazioni 19643

Abusivismo commercio o pubblicità 17175

Danneggiamenti, malfunzionamenti o insidie su strada 14046

Incidenti con feriti o mortale 13366

tutela piazze o fontane o piantonamenti 11824

Olio o buche su strada 10554

Ambiente 9505

Schiamazzi, liti, disturbo quiete 7909

Veicolo abbandonato o rubato 7719

Alberi danneggiati o caduti 5404

Occupazione abusiva o controllo campi nomadi 4805

Animali 3841

Allagamenti 1907

Edilizia e edifici danneggiati 1830

Allarme edificio pubblico o in strada 1771

Incendi o fughe di gas 1527

persone in disagio o degrado 1512″



“Un terzo della attività della Polizia Locale a Roma è destinata al controllo delle soste. Immaginate se solo e soltanto il comune intervenisse con un serio progetto di modifica delle strutture viarie, anche attraverso l’utilizzo dei dissuasori di sosta o videosorveglianza delle aree chiuse al traffico, quante risorse potrebbero liberarsi per Roma per contrastare tutti i fenomeni di degrado urbano che ci circondano”.



“Le soste fanno coppia con i servizi disposti dai Dirigenti dei gruppi, in gran parte sono i “piantonamenti” dei semafori sugli itinerari di fluidificazione. La metà dei nostri interventi è questa: soste e piantonamenti. Per noi ciò è inaccettabile nel secolo scorso figuriamoci in questo. La Polizia Locale deve intervenire a 360° sul territorio e non restare ferma, immobile, anche ad aspettare interventi di altre strutture del comune. Potremo anche assumere altre 1000 unità, aumenteremo anche il numero degli interventi, ma nel 2021 saremo qui a commentare solo interventi di soste irregolari e servizi di fluidificazione agli incroci e girando lo sguardo ci accorgeremo che abbiamo ancora tante auto in malasosta ed un traffico che ci strozza. Tanto lavoro,ma inutile insomma”.